Среда, 18 Января 2023 11:31

АрмИнфо.Анализируя события последних 5 дней в Арцахе, можно сделать один важный вывод: из какого-то центра поставлена задача изменить общественно-политическую повестку, связанную с арцахской проблемой. Подобное мнение выразил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Он обратил внимание на тот факт, что вопрос Арцаха около месяца обсуждался в контексте закрытия коридора и его последствий, недостаточных усилий международных акторов и правительства РА, а в последние дни в контексте внутренних интриг и отношения правящей элиты Арцаха.

"Более того, в какой-то момент дискуссии перешли в плоскость - кто кого поддерживает в Арцахе и Армении, кто кого ненавидит или критикует", - обратил внимание депутат, добавив, что в какой-то момент ситуация зашла в такое примитивное поле, что любой, кто условно заявлял, что внеочередные выборы в Арцахе вызывают новую угрозу, представлялся сторонником линии госминистра и наоборот.

По его словам, есть элементарная вещь, которая либо плохо объясняется, либо плохо воспринимается либо же, есть группы, которые целенаправленно не хотят понимать.

"Это вопрос выбора, по какому пути мы ориентируемся идеологически - входим мы в поле азербайджанских правил игры или нет? Арцах движется к самоопределению, мирному сосуществованию с Азербайджаном или вхождению в состав Азербайджана? Должна ли Армения полностью поддерживать Арцах, включая политическую составляющую и безопасность, или она должна ограничиваться социальными, экономическими и гуманитарными вопросами?", - считает Абрамян.

Оппозиционер констатировал, что у выборов есть свои жестокости, и решение принимает народ Арцаха, и Армения должна поддержать этот выбор в полном объеме.

"Свой идеологический выбор я сделал давно, я связан с Арцахом многими нитями. Я уж не говорю о том, что лучшие 6 лет своей жизни я провел в Арцахе. Однако, я из Ереване не считают себя в праве диктовать как жить или какой путь выбрать человеку, живущему в Арцахе. Я могу анализировать, делать наблюдения, указывать на риски, но народ Арцаха должен решить, как им двигаться, с кем или кого убрав.

Моя цель - не допустить, чтобы реальная повестка дня в арцахском вопросе уступила место искусственной, а идеологические вопросы вытеснены из ядра дискуссий и перенести на бытовой уровень, потому что сегодня это выбор жизни и смерть для наших соотечественников, проживающих в Арцахе. Все наши усилия должны быть направлены на борьбу за существование Арцаха", - резюмировал Абрамян.