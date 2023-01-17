Вторник, 17 Января 2023 21:24

АрмИнфо. Открытие второго фронта против России на Южном Кавказе сдерживает Исламская республика Иран и Индия. Такое мнение в интервью агентству БЕЛТА выразила известный московский востоковед, политолог Карине Геворгян.

Она напомнила, что руководители Ирана и Индии недвусмысленно заявили, что не позволят перекраивать границы, что любая перекройка границ на Южном Кавказе - это война против них самих. Политолог объяснила эту позицию тем, что, даже независимо от того, кто руководит Арменией, эти страны будут помогать ей, препятствуя попыткам изменения геополитического расклада, за которыми, как считает политолог, стоит не только Турция, а в первую очередь, Великобритания - автор пантюркистского проекта.

Говоря о реальной помощи, политолог напомнила о поставках Индией вооружений Армении. <Индия, между прочим, не имеет привычки поставлять оружие другим странам, так как она неприсоединившаяся страна. Поставки вооружения в Армению говорят о важности для Индии

этого направления>, - подчеркнула Геворгян. По ее мнению, если Китай выстраивал свои коммуникации по параллелям, по принципу <один пояс - один путь>, опираясь при этом на Пакистан, то Индия, конкурируя с Китаем, стала выстаивать коммуникации по линии <Север - Юг>, при этом помогая Ирану укреплять инфраструктуру важнейших иранских портов Чахбехар и Бендер-Аббас. Это очень удобные для нее морские порты. При этом, считает политолог, Индия выстраивает крепкие связи с монархиями Аравийского полуострова, превращая этот контур стран в большой коммуникационный для себя регион. В этом разрезе Геворгян не согласна с тем мнением, что руководство Армении в лице Пашиняна не апеллирует к индусам или иранцам. <Просто об этом меньше говорят. А контакты у него постоянны и на это следует обратить внимание>, - считает политолог.

Как считает политолог, Иран, Индия и аравийские монархии рассматривают <турецкий проект> в качестве реальной угрозы своим интересам. Поэтому именно эти страны склоняют Россию к тому, чтобы образовать свою валютно-экономическую зону не в противовес китайской, но с охватом несколько иного контура. Таким образом Россия может быть своеобразным балансиром между китайско-дальневосточным и ирано-индийским контурами.

С этой точки зрения, говоря о геополитических приоритетах Армении в лице Никола Пашиняна, Геворгян отметила неверное мнение, что премьер Армении <хочет понравиться Западу> и об этой, якобы, говорит его отказ от проведения в стране учений ОДКБ. <Мне этот тезис показался смешным, потому что, по большому счету, мне не плохо известно то, что происходит в регионе. Поэтому, когда Пашинян заявил об отказе от учений ОДКБ, он имел ввиду совсем другое. Учения ОДКБ расписаны на годы вперед. Эти учения были плановые и они должны были состояться. И тут выступает Пашинян и говорит: <в нынешних условиях это невозможно>. Но это не все, тут он замечает, что не хочет подставлять Москву. Этот момент почему-то никто не услышал. А логика понятна - а Москве зачем эти учения сейчас в Закавказье. Зачем привозить контингент из Казахстана и Киргизии, чьи военные закончили турецкие академии, которые видят себя в будущей <армии Турана>? А в Армении есть серьезные военные объекты и Россия усиливала там свое техническое присутствие. Зачем их туда завозить? Я не могу предположить, что Пашинян сделал это заявление, вообще не поставив в известность российскую сторону, которая на высшем уровне вообще промолчало? Это явный договорняк и точно не на пользу Западу>, - отметила политолог. По ее словам, пусть Запад думает, что <Пашинян наигрывает на Запад, но он, я уверена, реально подыгрывает Москве>.

Политолог считает, что армяне всего мира понимают, что гарантом существования Армении как государства и сохранения армянского народа на этой территории является только Россия и отчасти Иран. <Сейчас практически только Иран, а Россия - в качестве флага. Иран держит на границе более 100 тыс военнослужащих, а в районе Мегри на границе еще 45 тыс стражей исламской революции - хорошо вооруженных с дальнобойной артиллерией. Вот как Белоруссия не дает открыть второй фронт в украинском конфликте, точно также Иран не даёт открыть второй фронт в Закавказье, обеспечивая России тылы>, - подчеркнула Геворгян. Поэтому не случайно, приехавших в США активистов радикальной партии <Сасна Црер>, приехавших в США агитировать против России, против ее военного присутствия в Армении и за вывод 102 российской базы, забросали <тухлыми помидорами>. А это говорит о многом.