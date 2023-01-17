Вторник, 17 Января 2023 14:35

АрмИнфо.Перед посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку Арцаха. Акция была организована движением "Поддержим Арцах".

Согласно инициаторам, цель акции - предложить цивилизованной Франции быть верной своей национальной позиции и государственному закона, осуждающему Геноцид армян, и равнодушным молчанием не становиться пособником нового "белого" геноцида, осуществляемого азербайджанскими властями в отношении армянского населения Арцаха.

В этом ключе участники акции напомнили, что с 12 декабря так называемые "азербайджанские экологи" под вымышленным предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. В результате этих действий, 120 тысяч армян, в том числе и 30 тысяч детей столкнулись с гуманитарным кризисом и продолжают оставаться в заложниках на своей родине.

"Закрытие Бердзорской дороги лишило арцахских армян основных средств к существованию, в том числе продуктов питания, жизненно важных лекарств, топлива. Преступная власть Баку также время от времени прерывает подачу газа и электричества в Арцах, оставляя дома, детсады, школы и больницы в темноте и холоде. Действия псевдоэкологов являются грубым и преступным нарушением международного гуманитарного права - преступной геноцидальной провокацией, организованной против проживающих в Арцахе армян", - отметили собравшиеся.

В этом связи участники акции, в условиях продолжающейся блокады Арцаха, потребовали от Франции прекратить все виды отношения с Азербайджаном - дипломатические, культурные, экономические, политические и в сфере энергетики.

Несколько десятков граждан, пришедших к посольству, в конце акции передали в посольство письмо на имя президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что сегодня, 17 января, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. С 13:00 часов, в Арцах перестал поступать и газ.