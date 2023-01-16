Понедельник, 16 Января 2023 19:48

АрмИнфо.Союз молодежи АРФД Канады организовал в Ванкувере митинг в поддержку Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Молодежного совета АРФД, министр здравоохранения провинции Британская Колумбия Адриан Дикс также принял участие в акции протеста. Участники встречи призвали правительство Канады привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные преступления против человечности.

Добавим также, 15 января, по инициативе ассоциации "Courir Pour La Memoire" в Марселе состоялся марш солидарности с Арцахом.

Как сообщает Nouvelles d'Armenie, акция стартовала с площади Мисака Манушяна. Участники акции прошли шествием к армянскому собору Paseo del Prado, пройдя мимо турецкого консульства. Участники акции, осудили азербайджанскую блокаду, которая удушает 120000 армян, проживающих в Арцахе, и призвали международное сообщество принять меры для разблокирования Лачинского коридора.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 36 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.