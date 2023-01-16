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 Понедельник, 16 Января 2023 18:02
Марианна Мкртчян

Эпоха мира в действии: В Арцахе переходят на четырехчасовой график веерных отключений электричества на фоне азербайджанской блокады

Эпоха мира в действии: В Арцахе переходят на четырехчасовой график веерных отключений электричества на фоне азербайджанской блокады

АрмИнфо.Блокада Арцаха создает новые вызовы. Об этом на очередном заседание оперштаба, касаясь текущей ситуации в республике на фоне азербайджанской блокады, заявил государственный министр Республики Арцах, начальник оперативного штаба Рубен Варданян.

"Блокада меняет экономику и приоритеты государства. Государство уже вынуждено реагировать на проблемы, возникающие в экономической и социальной сферах в результате блокады, пересмотром своей работы, подходов, направлений", - сказал Рубен Варданян.

В то же время блокада и вызванный ею кризис, по его словам, заставляют более рационально использовать имеющиеся ресурсы, выявлять все проблемы, в том числе связанные с теневой экономикой, внедрять более эффективные модели управления.  Также было отмечено, что по приказу государственного министра создана рабочая группа для разработки мер, направленных на смягчение экономических и социальных последствий блокады.

В ходе заседания было доложено ходе внедрения талонной системы, и подчеркнуто, что организационно-технические работы ведутся согласно установленному графику. В целях бесперебойного внедрения системы будут проведены соответствующие разъяснительные и обучающие мероприятия как для поставщиков, так и для владельцев торговых точек. Продажа нескольких основных групп товаров по купонам будет осуществляться через 200 магазинов в Степанакерте и 400 магазинов в районах.

Было сообщено о напряженной ситуации с энергоснабжением в республике. Энергоснабжение из Армении в Арцах по-прежнему прекращено, поскольку азербайджанская сторона не допускает специалистов на подконтрольную им территорию для выяснения причин перерыва. Чтобы как можно дольше обеспечивать минимальные энергетические потребности населения, с завтрашнего дня будет введен четырехчасовой график веерных отключений электричества вместо нынешних двух часов.

Было доложено о ситуации на рынках продуктов питания, медикаментов, дизельного топлива. Также было отмечено, что в результате принятых мер удалось снизить напряженность в сфере наличного денежного обращения

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