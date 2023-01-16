Понедельник, 16 Января 2023 13:20

АрмИнфо. Закрытое акционерное общество <Центр производства изотопов> будет исключен из программы приватизации объектов государственного имущества на 2017-2020 годы. Национальное Собрание Армении на пленарном заседании 16 января в первом чтении обсуждает соответствующие поправки в законе "О программе приватизации госимущества на 2017-2020 гг".

По словам заместителя министра здравоохранения РА Армена Назаряна, центр был создан в 2010 году, но к деятельности приступило лишь с июня 2020 года. Центр играет важное значение в плане улучшения здоровья населения, имеет высококвалифицированных профессиональных специалистов в различных сферах, благодаря которым уже осуществлено более 800 позитронно- эмиссионных томографических исследований. Он является единственным в своем роде в республике, а по ряду услуг - и в регионе. Решение правительства также предусматривает сохранение государственного финансирования Центра с передачей управления акциями Минздраву и обеспечением улучшения и развития оказываемых услуг. Центр продолжает программное развитие в направлении новых достижений в сфере ядерной медицины, а также тесно сотрудничает с лабораторией им А.Алиханяна. Налажено тесное сотрудничество с ведущим онкологическим учреждением в Армении - НИИ онкологии им. Фанарджяна, добившимся успехов в сфере ранней диагностики и борьбы со злокачественными новообразованиями. Замминистра сообщил также, что имеется бизнес-план развития центра, который начнет применяться сразу после принятия закона. Организация привлекла от правительства РА в различные годы четыре кредита на общую сумму в 2,2 млрд драм, погашение которого должно начаться с 2023 года. <И если не начать процесс оздоровления компании, могут появиться серьезные проблемы>, - сказал Назарян