Понедельник, 16 Января 2023 13:13

АрмИнфо.Внутриполитическая ситуация в Арцахе по сравнению с предыдущими днями значительно разрядилась. Об этом заявил депутат от блока "Честь имею" Тигран Абрамян, касаясь ситуации с возможным отстранением от должности госминистра Арцаха Рубена Варданяна.

"Надеюсь, что, особенно в условиях сложной ситуации, создавшейся вокруг Арцаха, трезвость, адекватность, здравый смысл, логика, мудрость не покинут главных действующих лиц и они не создадут дополнительных угроз для Арцаха", - добавил депутат.

В этом ключе он констатировал, что "наши соотечественники, живущие в Арцахе, имеют серьезные проблемы, и все ресурсы и потенциал должны быть объединены и направлены на их обслуживание".

Отметим, что в субботу источники, приближенные к команде действующего премьер- министра РА и президенту Арцаха стали тиражировать информацию о возможном проведении в Арцахе досрочных парламентских и президентских выборов, а также о намерении снять с должности

госминистра Арцаха Рубена Варданяна. Обширная кампания по очернению Варданяна началась после того, как он подверг резкой критике действующие власти Армении в условиях блокады. В СМИ тиражировалась информация, что Арутюняну из Еревана была дана команда снять неугодного Варданяна. Последний выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не намеревается уходить в отставку.

Кроме того, со вчерашнего вечера Пашиняновские СМИ пишут, что по договоренности с Араиком Арутюняном, после переговоров Рубен Варданян останется на должности Госминистра Арцаха при условии, что больше не будет делать политических заявлений. При этом, карманные провластные СМИ и блогеры продолжают дискредитировать Варданяна.