Пятница, 13 Января 2023 16:06

АрмИнфо. Сегодня на армяно-азербайджанской границе находится первая мониторинговая миссия, которая смогла развернуться вдоль всей границы. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявила председатель Национального Собрании Франции Яэль Браун-Пиве в ходе совместной со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном пресс-конференции в Ереване 13 января.

<Мы надеемся, что сможем обратиться к Европе вновь, чтобы суметь еще одну миссию привести и разместить на месте. Естественно, что переговоры продолжаются. Это та позиция, которую защищает Франция. Но необходимо, чтобы каждая страна- член ЕС была согласна с этой позицией. Сегодня Франции не заменяет ЕС на границах двух стран>, - сказала она.

Касаемо отправки миссии по сбору фактов в Арцах, г-жа Браун-Пиве заметила, что не знает, было ли подобное обращение со стороны правительства Армении.

В этой связи спикер Парламента Армении Ален Симонян добавил, что для подобной миссии требуется и согласие Азербайджана.

Он также добавил, что Франция нужна Армении, как посредник, а не сторона. <Франция и без того, делает все возможное для установления мира в регионе, и защите интересов Армении и армянского народа>, - сказал спикер НС РА