Пятница, 13 Января 2023 10:21

АрмИнфо. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто встретился в Баку с коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана, Гасанов проинформировал итальянскую делегацию о военно-политической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года.

Дана высокая оценка сотрудничеству двух стран в области военного образования, а также в рамках программ НАТО.

Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам Баку и Рима в оборонной и военно-технической областях.

В заключение министры подписали протокол о намерениях в учебно-образовательной области, передает Анадолу.