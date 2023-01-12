Четверг, 12 Января 2023 17:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января на очередном заседании кабмина подчеркнул необходимость выпуска идентификационных карт нового поколения.

По словам премьера, существующие пластиковые ID-карты <остались в рамках технических возможностей 15-летней давности, что, к сожалению, сегодня не соответствует современным международным требованиям>.

В свою очередь, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что будущий носитель будет содержать гораздо больше информации, чем сегодняшний паспорт. <Уйдут в долгий ящик банковские карты, водительское удостоверение, свидетельство о прохождении техосмотра авто и другое. Все будет перенесено на единый носитель, которая впоследствии станет мобайл носителем. Что даст нам возможность жить полноценной жизнью без какого-либо пластикового носителя>, - пояснил он.

По его словам, уже согласованы условия международных тендеров. <Думаю, в ближайшее время мы ее опубликуем и после подведения итогов тендера в течение 6 месяцев начнется фактическая имплементация программы>, - отметил вице-премьер