Четверг, 12 Января 2023 17:42

АрмИнфо. В след за электричеством Азербайджан лишил Арцах и интернета.

"Карабах Телеком" сообщает, что интернет-кабель был поврежден на участке, где азербайджанские псевдоэкологи перекрыли дорогу Степанакерт-Горис.

Пресс-секретарь госминистра Арцаха Рубена Варданяна Зоя Барсегян в беседе с армянскими СМИ подтвердила, что интернет в Арцахе отключён.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа