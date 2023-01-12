Четверг, 12 Января 2023 11:52

АрмИнфо.Блокада Лачинского коридора - провокация Баку, ее конечная цель - очередная военная эскалация, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января на заседании кабмина.

Идет 32-й день незаконной блокировки Лачинского коридора, а с понедельника прекращена подача электроэнергии в Нагроный Карабах (на 33-м км единственной питающей Арцах от Армении высоковольтной линии 110 кВ Горис-Степанакерт 9 января в 14:35 произошла авария -ред.), отметил он. Авария, как подчеркнул премьер, произошла на участке, подконтрольной Азербайджану, на до сих пор Баку не предоставляет возможность организовать аварийно-восстановительные работы как миротворцам, так и соответствующим службам Арцаха.

И, поскольку местных мощностей не хватает для энергообеспечения всей республики, Арцах перешел на веерные отключения. Детские сады функционируют неполноценно, в том числе из-за нехватки еды, сокращаются рабочие места, еще больше усугубляя социальное положение в Арцахе.

Никол Пашинян подтверждает свою оценку - действия Азербайджана направлены на то, чтобы сломить воль арцахцев жить на своей родине.

<Верю, что эту волю не сломить>, - сказал он.

С другой стороны, как отметил премьер, надо иметь определенное представление о разрешении ситуации. <Реакция народа и властей Арцаха на это должна быть асимметричной>, - сказал Пашинян. Это, как пояснил глава кабмина, означает основывать свою политику на четких аргументах и фактах. Вместе с тем избежать политических заявлений, не приносящих пользу, но способных завести ситуацию в больший тупик.

<Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический диалог, а наши коллеги в Арцахе не должны давать повод для того, чтобы их обвинили в срыве конструктивного диалога или же в том, что они сделали этот диалог невозможным>, - пояснил Пашинян.

Премьер призвал воздержаться от шагов, которые <будут на руку разработчикам сценария новой военной эскалации>.

Он в очередной раз призвал дипломатический корпус удвоить усилия для международной огласки ситуации в Лачнинском коридоре.

Напомним, что единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, закрыта так называемыми азербайджанскими экоактивистами с 12 декабря.