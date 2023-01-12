Четверг, 12 Января 2023 11:09

АрмИнфо.Азербайджан должен прекратить блокаду Лачинского коридора, из-за которой жители Нагорного Карабаха остались без доступа к товарам и услугам первой необходимости. Об этом говорится в сообщении Amnestypress в Твиттер.

"Должны быть обеспечены свобода передвижения и защита экономических и социальных прав пострадавших",- подчеркивается в заявлении Организации.

В свою очередь американский конгрессмен Френк Паллоне констатировал, что Алиев продолжает лгать международному сообществу о месячной блокаде Лачинского коридора.

"Имеются явные доказательства того, что это вызывает гуманитарный кризис в Арцахе, блокируя доставку критически важных продуктов питания и медикаментов гражданскому населению", - подчеркнул он в своем Твиттер.

Меж тем член Палаты представителей США Линда Санчес обратила внимание, что с декабря Азербайджан заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, оставив тысячи людей без доступа к еде, медицинскому обслуживанию и другим предметам первой необходимости.

"Эти действия бесчеловечны и неприемлемы. Я присоединяюсь к своим коллегам в призыве к немедленному прекращению блокады", - написала она.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа