Четверг, 12 Января 2023 10:54

АрмИнфо.В Москве призвали Ереван вместо того, чтобы заниматься схоластикой, продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пресс- конференции 10 января с.г. о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе российских предложений, затруднилась дать оценку позиции армянской стороны. По ее словам, это трудно сделать, поскольку заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся.

"В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого "комплексного решения" конфликта, продвигаемого Западом.

Ранее в комментариях главы МИД России Сергея Лаврова была подробно изложена хроника российских усилий как в двусторонних форматах, так и в рамках международных механизмов по решению карабахской проблемы, в том числе по реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и сопутствующих трехсторонних договоренностей", - подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 г. в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса.

"В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно- Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном", - добавила Захарова.

Вместе с тем российский дипломат напомнила, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. "Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно- азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - резюмировала представитель российского МИД.