Среда, 11 Января 2023 19:09

АрмИнфо. Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Нагорном Карабахе возможно только при согласии на это обеих сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра РА.

"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - сказал Песков.

Накануне, в ходе пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Армения может обратиться к Совбезу ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Армянский премьер отметил, что Еревану нужно не просто обращение, а решение Совета Безопасности ООН. "Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то можем обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки", - сказал он.