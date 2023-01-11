Среда, 11 Января 2023 11:20

АрмИнфо.Пока Пашинян (премьер РА - ред.) продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, возлагая вину за территориальные потери и уступки Армении и Арцаха на силу, волю и патриотизм армянских военнослужащих, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что более чем вдвое увеличил личный подразделений специального назначения Азербайджанской армии за последние два года. Об этом заявил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

При этом он констатировал, что увеличение численности спецподразделений в азербайджанской армии в основном фиксировалось за счет вновь сформированных воинских частей "коммандо", хотя по информации, увеличилась также численность армейских корпусов, спецподразделений армии, флота, национальной безопасности, пограничных войск, а также увеличилась численность спецподразделений МВД.

Абрамян обратил внимание на тот факт, что президент Азербайджана не скрывает реальной цели увеличения численности наступательных сил, заявляя, что у правительства Армении есть год на то, чтобы договориться путем переговоров, иначе Азербайджан решит свои территориальные амбиции военным путем.

В этом ключе депутат напомнил, что азербайджанский спецназ, состоящий из ударных подразделений разных силовых систем, сыграл первостепенную роль в диверсионных боях на приграничных рубежах Арцаха и Армении в 2014-2016 гг., а также в дни боевых действий в 2016 и 2020 годах.

"Перед апрельской войной 2016 года основной штурмовой бригадой Азербайджана была "Яшма" - бригада специального назначения 052, выведенная из строя в результате больших потерь в боях с армянскими вооруженными силами в 2014-16 годах, и реорганизованная сразу после боевых действий 2016 года, но до сих пор не пришедшая в себя", - констатировал политик.

При этом он задался вопросом, есть ли шанс привести армянскую армию в чувства и поставить перед ней боевые задачи, после многочисленны морально-физических кампаний со стороны правительства Армении.

"Это главный вопрос, который задают чаще всего. Мой ответ: да, есть. Главным препятствием на этом пути, несомненно, является николовское правительство, при котором армии и ее устоям был нанесен огромный ущерб. И хотя времени очень мало, мы имеем возможность оправиться и встать на ноги в условиях устранения этого правительства", - резюмировал Абрамян.