Вторник, 10 Января 2023 21:10

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе телефонного разговора стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.

В частности Мирзоян представил вниманию собеседника гуманитарный кризис, сложившийся в результате блокировки Азербайджаном Лачинского коридора (дороги Горис-Степанакерт, соединяющей Армению с Арцахом). Согласно источнику, было подчеркнуто, что действия Азербайджана являются грубейшим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г., а также международного гуманитарного права. <Шаги Азербайджана направлены на то, чтобы подвергнуть 120 тысяч армян Нагорного Карабаха этнической чистке>, - подчеркнул он.

В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе глава МИД особо подчеркнул необходимость осуществления четких шагов соответствующими региональными и международными структурами, в том числе ОБСЕ.

Сообщается также, что в ходе телефонного разговора, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу со вступлением в должность председателя ОБСЕ, выразив готовность активно сотрудничать в защите и продвижении основополагающих принципов организации.