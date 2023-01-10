Вторник, 10 Января 2023 17:38

АрмИнфо.Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о нецелесообразности проведения учений ОДКБ на территории страны будут прояснять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление Пашиняна.

Песков подчеркнул, что Армения остается союзником России, и поэтому двусторонний диалог будет продолжаться, несмотря на сложности в решении некоторых вопросов.

Ранее объединенный штаб ОДКБ получил информацию от Минобороны Армении о нецелесообразности в 2023 году учения с миротворческими силами Организации. Сейчас рассматривается возможность проведения этих учений в другой стране, передает ИноСМИ.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". Об этом

По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.