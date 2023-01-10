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АрмИнфо.Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о нецелесообразности проведения учений ОДКБ на территории страны будут прояснять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление Пашиняна.
Песков подчеркнул, что Армения остается союзником России, и поэтому двусторонний диалог будет продолжаться, несмотря на сложности в решении некоторых вопросов.
Ранее объединенный штаб ОДКБ получил информацию от Минобороны Армении о нецелесообразности в 2023 году учения с миротворческими силами Организации. Сейчас рассматривается возможность проведения этих учений в другой стране, передает ИноСМИ.
Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". Об этом
По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.
|Мирзоян: Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября
|Глава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕ
|Клиенты ВТБ (Армения) увеличили число переводов в Россию более чем в 1,5 раза
|Кремль об отказе Армении от учений ОДКБ: будем прояснять
|Эдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБ
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|Посол Японии в Армении призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
|Константин Затулин: Армения ведёт работу по смене союзников в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Как будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет Пашинян
|Дедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны - Пашинян
|Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - Пашинян
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Баку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РА
|Премьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении
|Пашинян обозначил красные линии в мирном договоре с Азербайджаном
|Не критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - Пашинян
|Глава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕС
|Продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет Пашинян
|НАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения
|Народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде - Пашинян
|Минздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из Арцаха
|В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт
|Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки
|Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РА
|Эпоха мира в действии: Азербайджан не позволяет устранить аварию на высоковольтной линии Горис-Степанакерт
|Нецелесообразно проводить учения ОДКБ в Армении в 2023 году - Пашинян
|Ереван не считает правильным разговаривать с партнерами языком ультиматумов - Пашинян о выходе из ОДКБ
|Во Франции сегодня вечером пройдет акция в поддержку Арцаха
|Антониу Гутерриш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридорe
|Международное право нужно уважать, независимо от того, сколько у вас газа и нефти - Марукян
|В 2022 году ЮКЖД обеспечила рост грузооборота и пассажиропотока
|Союз журналистов Армении призывает аппарат правительства РА обеспечить участие всех СМИ в пресс-конференции Никола Пашиняна
|Итоговый документ Международной конференции «Диалог - гарантия мира» принят в качестве официального документа 77-й сессии ГА ООН
|Галибаф - Гафаровой: Тегеран не примет никаких изменений геополитических границ в Кавказском регионе
|Армянский депутат просит международное сообщество применить санкции в отношении Азербайджана и остановить его бесчеловечную политику
|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
|Ваге Казарян возглавил МВД Армении
|Сергею Параджанову - 99!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Всеармяский фонд <Айстан> призывает разблокировать аэропорт Степанакерта
|МОНКС обнародовал график первого этапа единых экзаменов на 2023-2024 учебный год
|Вардан Осканян: Открытие Лачинского коридора должнo стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха
|Эксперты оценили предложение Минюста Армении отключать Интернет в условиях военного положения
|В Арцахе обсуждают возможность введения талонной системы
|Выявлено 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан
|Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги
|До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений
|В Ереванском зоопарке проведут широкомасштабные строительные работы
|Глава МИД Армении провел переговоры с оценочной группой ЕС
|Вашингтон: блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие
|Александринский театр хочет приехать в Армению
|Правозащитник: Перекрытие Бердзорского коридора и блокада РВБ в Гюмри организованы из одного центра
|Председатель Национального собрания Франции посетит Армению
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 6 градусов - МОС
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги, КПП <Верхний Ларс> открыт
|В СНБ Арцаха опровергли ложь азербайджанской стороны
|Спецслужбы Азербайджана живо интересуются складывающейся в Арцахе гуманитарной ситуацией
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