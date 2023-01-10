Вторник, 10 Января 2023 17:27

АрмИнфо. Дедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны.

Об этом 10 января на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что отказываясь от ОДКБ, Армения фактически остается одной.

<На данный момент я не считаю, что переговоры бесполезны. Судя по всему, этой же позиции придерживаются и наши партнеры. Другой вопрос, что в любой момент и наши оценки, и оценки наших партнеров могут измениться>, - сказал премьер- министр.

Говоря об отношениях с Западом на фоне имеющихся разногласий со странами ОДКБ, глава правительства отметил, что Запад не является какой-то единой структурой. Имеются государства, с которыми Армения поддерживает активные отношения, в том числе с Европейским Союзом, и многими странами ЕС, с США. <Мы продолжим это естественное развитие отношений с ними. Очень важно, что по результатам Пражской встречи было принято решение о направлении на границы Армении мониторинговой группы ЕС, и мы считаем, что подобного рода сотрудничество продолжится, и ЕС продолжит вносить свой вклад в установление в регионе мира и безопасности>, - подчеркнул Никол Пашинян.