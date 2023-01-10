Вторник, 10 Января 2023 17:25

АрмИнфо. Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах, но <на земле реальность не так проста>. Об этом 10 января на пресс-конференции заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, сделало ли правительство Армении все от него зависящее, чтобы Арцах имел альтернативную дорогу, связывающую с Арменией.

<Был и такой сценарий. Мы работали в этом направлении, но на земле реальность не так проста. То есть, кто сказал, что та же альтернативная дорога гарантирована, кто мог сказать, что дорога могла закрыться только там и не могла закрыться за километр? Армения осуществила прямое финансирование Нагорному Карабаху на 170 млрд драмов>, - заявил Никол Пашинян.

По его словам, для того, чтобы иметь вторую дорогу, власти РА могли предоставить ресурсы и ничем не мешать строительству этой дороги. <Думаю, мы предоставили достаточное финансирование. Напомню, что решения вокруг ситуации по Нагорному Карабаху должны принимать власти Нагорного Карабаха, а мы им должны содействовать>, - заявил он.

На вопрос, есть ли какие-либо разногласия между властями Армении и Арцаха, по вопросам, поставленным на стол переговоров, Пашинян ответил, что, по его мнению, таковых нет. <Мы находимся в постоянном общении>, - подчеркнул он.