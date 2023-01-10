Вторник, 10 Января 2023 17:24

АрмИнфо.Для того, чтобы проводить в Армении учения ОДКБ, необходимо оценить зону ответственности Организации. Об этом 10 января на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о причинах отказа Еревана от проведения в стране учений ОДКБ на фоне турецко-азербайджанских учений, которые несут в себе опасности для Армении.

По словам премьер-министра, Организация Договора о коллективной безопасности может провести в Армении учения, после чего покинуть пределы страны. Но прежде чем проводить учения необходимо определиться с зоной ответственности Организации, чтобы можно было строить глубокие институциональные отношения с данной структурой. <Когда ОДКБ не указывает своей зоны ответственности, для Еревана это превращается в фундаментальную проблему. Тем более, что Организация не фиксирует своей <красной линии>, за которую нельзя переходить. Она, к примеру, не проходит в районе Сотка-Хознавара, Джермука. Где же она проходит? И когда мы это узнаем, тогда мы пригласим ОДКБ для проведения учений. Я надеюсь на ОДКБ, но другое дело, что сама Организация может разочароваться в Армении. Я также верю в возможности налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном. Если веры в это нет, то и соответствующих действий быть не должно, но я верю>, - сказал глава правительства.

Он указал на важность максимально ответственных действий, чтобы можно было управлять рисками, связанными с безопасностью. <Мирную повестку необходимо заслужить. Наш опыт показывает, что попытки навязывания данной повестки не проходят, и мирную повестку действительно необходимо заслужить. Мира можно добиться, изменив ракурсы, верной оценкой происходящих событий, максимально выверенными шагами, увеличением доли и роли Армении на международных площадках, изменением отношений в регионе. Мы сможем добиться мира, если сможем наладить отношения с Турцией и Азербайджаном и формированием некоторого поля для согласия. Не менее важным является вопрос развития отношений с Ираном и Грузией>, - отметил Пашинян, отметив необходимость использования ресурсов мирового сообщества для реализации этой формулы.