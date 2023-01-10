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АрмИнфо.Армения не претендует на определение судьбы Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции отвечая на вопрос продолжает ли РА оставаться гарантом безопасности Арцаха.
Как указал премьер, с 2018 года позиция правительства Армении заключается в том, что не правительство Армении должно решать судьбу Нагорного Карабаха. <В рамках переговоров мы не претендуем на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. Мы ведем переговоры по поводу необходимости налаживания видимого диалога между Степанакертом и Баку>, - пояснил он.
Пашинян напомнил, что именно с согласия Еревана туда был введен российский миротворческий контингент в НКР. Главы МО РА и РФ подписали также соответствующий документ по мандату миротворцев. <Тем самым Республика Армения выполняет роль гаранта безопасности>, - подчеркнул премьер.
Развивая данную мысль, он отметил, что Республика Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, а гарантом безопасности самой РА является РФ.
<Сегодня наша задача заключается в содействии тому, чтобы народ Нагорного Карабаха, армяне продолжали жить в Нагорном Карабахе, продолжали оставаться армянами, считали себя армянами, карабахцами, арцахцами и имели возможность жить в безопасной среде. По большому счету, наша позиция с 2018 года заключается в том, что не правительство Армении должно решать судьбу и отношения Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха должен решать сам и должен иметь общение, в том числе с властями Азербайджана>, - сказал Никол Пашинян.
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|Глава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕ
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|Как будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет Пашинян
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|Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - Пашинян
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Баку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РА
|Премьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении
|Пашинян обозначил красные линии в мирном договоре с Азербайджаном
|Не критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - Пашинян
|Глава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕС
|Продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет Пашинян
|НАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения
|Народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде - Пашинян
|Минздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из Арцаха
|В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт
|Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки
|Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РА
|Эпоха мира в действии: Азербайджан не позволяет устранить аварию на высоковольтной линии Горис-Степанакерт
|Нецелесообразно проводить учения ОДКБ в Армении в 2023 году - Пашинян
|Ереван не считает правильным разговаривать с партнерами языком ультиматумов - Пашинян о выходе из ОДКБ
|Во Франции сегодня вечером пройдет акция в поддержку Арцаха
|Антониу Гутерриш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридорe
|Международное право нужно уважать, независимо от того, сколько у вас газа и нефти - Марукян
|В 2022 году ЮКЖД обеспечила рост грузооборота и пассажиропотока
|Союз журналистов Армении призывает аппарат правительства РА обеспечить участие всех СМИ в пресс-конференции Никола Пашиняна
|Итоговый документ Международной конференции «Диалог - гарантия мира» принят в качестве официального документа 77-й сессии ГА ООН
|Галибаф - Гафаровой: Тегеран не примет никаких изменений геополитических границ в Кавказском регионе
|Армянский депутат просит международное сообщество применить санкции в отношении Азербайджана и остановить его бесчеловечную политику
|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
|Ваге Казарян возглавил МВД Армении
|Сергею Параджанову - 99!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Всеармяский фонд <Айстан> призывает разблокировать аэропорт Степанакерта
|МОНКС обнародовал график первого этапа единых экзаменов на 2023-2024 учебный год
|Вардан Осканян: Открытие Лачинского коридора должнo стать результатом совместного, смелого решения властей Армении и Арцаха
|Эксперты оценили предложение Минюста Армении отключать Интернет в условиях военного положения
|В Арцахе обсуждают возможность введения талонной системы
|Выявлено 1200 килограмм сига, выловленного браконьерами в озере Севан
|Спикер парламента НКР в 29-ый день блокады: нас не нужно жалеть, нам нужны видимые и действенные шаги
|До конца 2026 года в Армении будет построено и отремонтировано 50 медучреждений
|В Ереванском зоопарке проведут широкомасштабные строительные работы
|Глава МИД Армении провел переговоры с оценочной группой ЕС
|Вашингтон: блокировка Лачинского коридора препятствует мирному процессу и подрывает международное доверие
|Александринский театр хочет приехать в Армению
|Правозащитник: Перекрытие Бердзорского коридора и блокада РВБ в Гюмри организованы из одного центра
|Председатель Национального собрания Франции посетит Армению
|Температура воздуха в Армении понизится на 4- 6 градусов - МОС
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги, КПП <Верхний Ларс> открыт
|В СНБ Арцаха опровергли ложь азербайджанской стороны
|Спецслужбы Азербайджана живо интересуются складывающейся в Арцахе гуманитарной ситуацией
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