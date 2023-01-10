Вторник, 10 Января 2023 14:08

АрмИнфо.Армения не претендует на определение судьбы Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 января на пресс-конференции отвечая на вопрос продолжает ли РА оставаться гарантом безопасности Арцаха.

Как указал премьер, с 2018 года позиция правительства Армении заключается в том, что не правительство Армении должно решать судьбу Нагорного Карабаха. <В рамках переговоров мы не претендуем на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. Мы ведем переговоры по поводу необходимости налаживания видимого диалога между Степанакертом и Баку>, - пояснил он.

Пашинян напомнил, что именно с согласия Еревана туда был введен российский миротворческий контингент в НКР. Главы МО РА и РФ подписали также соответствующий документ по мандату миротворцев. <Тем самым Республика Армения выполняет роль гаранта безопасности>, - подчеркнул премьер.

Развивая данную мысль, он отметил, что Республика Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, а гарантом безопасности самой РА является РФ.

<Сегодня наша задача заключается в содействии тому, чтобы народ Нагорного Карабаха, армяне продолжали жить в Нагорном Карабахе, продолжали оставаться армянами, считали себя армянами, карабахцами, арцахцами и имели возможность жить в безопасной среде. По большому счету, наша позиция с 2018 года заключается в том, что не правительство Армении должно решать судьбу и отношения Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха должен решать сам и должен иметь общение, в том числе с властями Азербайджана>, - сказал Никол Пашинян.