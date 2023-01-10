Вторник, 10 Января 2023 13:51

АрмИнфо. На 33-м км единственной питающей Арцах от Армении высоковольтной линии 110 кВ Горис-Степанакерт 9 января в 14:35 произошла авария.

Как сообщает Инфоштаб Арцаха, по данным, зафиксированным аппаратурой, авария произошла на участке Агавно-Бердзор.

"Из-за деструктивной позиции азербайджанской стороны в настоящее время нет возможности провести обход и организовать аварийно-восстановительные работы на указанном участке, поэтому было принято решение подавать электроэнергию в республику через местные электростанции с соответствующими ограничениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исходя из сложившейся ситуации, с 10 января в республике осуществляются веерные отключения вентиляторов, о чем вы можете регулярно узнавать на сайте ЗАО "Арцахэнерго" (artsakhenergo.am) и на странице в Facebook (https://www.facebook.com). /profile.php?id= 100088251438925 ), а также из объявлений общественного телевидения и радио.

Во избежание возможных дополнительных отключений, пожалуйста, используйте электроэнергию как можно экономнее.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.