Понедельник, 9 Января 2023 19:36

АрмИнфо. Сегодня, 9 января, исполняется 99 лет со дня рождения гения Сергея Параджанова. Режиссер, художник, сценарист, коллажист, маэстро мирового кинематографа Сергей Иосифович Параджанов родился в 1924 году в Тбилиси в армянской семье. Его имя известно сегодня во всем мире и является в некотором смысле символом свободы и красоты.

Каждый год, согласно установившейся традиции, по инициативе Музея Сергея Параджанова в Ереване, друзья и почитатели творчества режиссера 9 января посещают Пантеон им. Комитаса, чтобы почтить память Маэстро, затем, собираются в музее. Этот год не стал исключением. После Пантеона соратники, поклонники Параджанова собрались в Музее, чтобы отпраздновать его день рождения в кругу друзей, знакомых и незнакомых, как любил и неоднократно проводил сам режиссер, и чтобы посмотреть документальный фильм <Кем был 66-летний Параджанов?>.

Стоит отметить, что Музей Параджанова сегодня является одним из излюбленных музеев страны, гостями которого становятся не только местные жители и туристы, но и выдающиеся деятели мирового искусства, приезжающие в Армению.

Согласно сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в 2023 году Музей предусматривает провести ряд различных

мероприятий, в числе которых выставка <Храм кино> совместно с Национальным киноцентром Армении, в ходе которой будут представлены также фрагменты из кинокартины <Цвет граната>; театральное представление <Реальный, нереальный Параджанов>; совместно с Ереванским государственным театром пантомимы будут реализованы театральные проекты, где посредством пантомимы оживут произведения Параджанова; планируется также проведение ряда семинаров, издание информационных трехъязычных буклетов о лучших фильмах Параджанова, книги афоризмов режиссера и др.

Напомним, что Музей Сергея Параджанова был основан другом режиссера, фотографом Завеном Саргсяном в Ереване в 1988 году. Идея создания музея возникла, когда Завен Саргсян организовал в Музее народного творчества в Ереване выставку работ художника, на которой присутствовал сам Маэстро. На открытии выставки Параджанов отметил, что его творчество не знает национальности, оно принадлежит всем. Однако он сам считает себя человеком, имеющим три родины. <Первая родина - это Грузия, где я состоялся, вторая родина - Украина, которая дала мне любовь, счастье и всемирное признание, а третьей моей родиной является Армения, где находятся мои корни и где я хочу прожить оставшиеся годы своей жизни>. Вдохновлённый этими словами Завен Саргсян обратился к правительству Армении, и в считанные дни было принято решение выделить помещение под дом и музей художника.

К сожалению, после разрушительного землетрясения 1988 года строительные работы были приостановлены и их удалось продолжить лишь весной 1990 года. К этому времени у Параджанова был обнаружен рак лёгких, он скончался, не успев пожить в своём доме и воплотить в жизнь свои мечты и цели. Музей Параджанова открылся в 1991 году, в годовщину смерти режиссера.

Основная коллекция музея состоит из 1637 экспонатов, в том числе плоских и трехмерных коллажей, сборок, эскизов для фильмов, головных уборов, кукол и других личных вещей. Коллекция его писем хранится в фонде музея. С годами фонд расширялся и продолжает расширяться и обогащаться благодаря энтузиастам его искусства. Со дня открытия и до сегодняшнего дня музей С. Параджанова активно участвует в культурной, образовательной и развлекательной жизни города.