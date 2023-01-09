Понедельник, 9 Января 2023 19:34

АрмИнфо.Российский политолог, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов представил пять тезисов относительно политического наследия первого президента РА Левона Тер-Петросяна, Армении и нагорно-карабахского вопроса.

Свой первый тезис Маркедонов начал с того, что напомнил, что сегодня, 9 января 2023 года первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну исполняется 78 лет.

"Как и любого другого крупного политический деятеля, его невозможно оценивать в двухцветной гамме. Однако в контексте армянской постсоветской истории фигура Тер- Петросяна имеет особое значение. Именно он вошел во власть, оседлав карабахскую волну, выиграв в борьбе за нее и у национальной коммунистической номенклатуры, и у национал-радикалов. Но никто иной, как первый президент Армении, нарушил табу на тему политических уступок Азербайджану. В ноябре 1997 года он заявил, что следование максималистским установкам (попытки выстраивать государственность через де-факто интеграцию Армении, Карабаха и семи смежных районов с бывшей НКАО) может поставить армянский национальный государственный проект на грань катастрофы", - отметил эксперт. Однако, по его словам, это его предупреждение не стало предметом серьезной рефлексии и среди элит, и в обществе Армении.

По словам Маркедонова, напротив, это привело к отставке Левона Тер-Петросяна. "И его попытки 2008-2012 гг. вернуться во власть либо в качестве главы республики, либо мэра Еревана, либо депутата не увенчались успехом. Первый президент так и остался высокопоставленным отставником- комментатором актуальных политических событий", - отметил российский эксперт.

Во-вторых, политолог считает, что дискуссия о цене удержания Нагорного Карабаха, поддержки его самоопределения, пределах уступок Баку с новой силой возобновилась после поражения Еревана в войне 2020 года.

"Однако теперь это уже был не формат обсуждения текста (заявления) главы государства. В нее втянулось все общество. Уступки на карабахском направлении стали не вопросом переговоров армян и азербайджанцев, а внутриармянским диалогом. Наполненном и переполненном эмоциями и обвинениями в предательстве. Но в этом хоре важно заметить одну принципиально значимую вещь. Поражение Армении в "осенней войне" стало триггером этой рефлексии, но не ее причиной. Для слома карабахской детерминанты армянской политики были свои фундаментальные причины", - убежден российский эксперт.

В качестве третьего, самого важного тезиса, Маркедонов назвал это победа над Азербайджаном в 1994 году, одержанная с большими обременениями. Эксперт признал, что Баку действительно, потерял контроль над почти 14% территории, которая в формально-правовом смысле считалась азербайджанской. "Но и Армения получила две из четырех границ закрытыми, а две - наполненными ворохом геополитических проблем (Россия-Грузия-Запад, США-Иран). Добавим к этому нефтяной фактор для Баку и азербайджано-турецкий альянс, который именно (!) благодаря армянскому успеху 1990-х укрепился до невообразимых ранее высот. Все это делало армянский государственный проект максимально зависимым от внешних сил", - полагает политолог.

В-четвертых, продолжил он, если же говорить о внутреннем контуре, то на протяжении тридцати постсоветских лет внутри Армении боролись и взаимно дополняли друг друга демократический и националистический дискурс. Эксперт считает, что на этапе борьбы за "миацум" они были единым целым, однако впоследствии происходила их поочередная и одновременная дискредитация (оспаривание итогов выборов, включение улицы в политический процесс, делигитимация государственных институтов).

"При этом нескольких лет кадровой "карабахизации" было достаточно, чтобы в массовом сознании "борьба за Арцах" стала восприниматься, как синоним непотизма, коррупции, а негативные социальные тренды (самый главный из которых массовый выезд из страны) стали формировать представление о Карабахе, как источнике внутренних проблем для самой Армении. Ответственность за это несут и Тер-Петросян, и его последователи (Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян). Каждый из них в отдельности и все вместе", - убежден политолог.

В качестве пятого тезиса, Маркедонов отметил, что вышесказанное дает основание полагать, что не Пашинян (к которому есть масса обоснованных претензий, как у самих граждан Армении, так и у зарубежных партнеров, включая главных союзников Еревана) и не военное поражение 2020 года открыли "декарабахизацию".

"Она была во многом предопределена внутри-и-внешнеполитическим развитием как самого армянского национально-государственного проекта, так и геополитическими траекториями в Закавказье", - резюмировал эксперт.