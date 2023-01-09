Понедельник, 9 Января 2023 15:58

АрмИнфо. Власти Армении, предложив внести поправки в закон <О правовом режиме военного положения>, предпринимают шаги по легитимизации ошибок, допущенных в ходе военных действий 2020-2022 годов. Об этом 9 января на пресс-конференции заявил медиаэксперт Артур Папян.

Отметим, что Министерство юстиции РА предложило внести поправки в закон <О правовом режиме военного положения>, согласно которым предусмотрено ограничить работу сайтов при пользовании всемирной паутиной в условиях военного положения.

По словам эксперта, с внесением поправок очевидность причин для беспокойства становится куда больше. Остается, к примеру, открытым вопрос о том, почему может быть заблокирована та или иная социальная сеть, а не Telegram-каналы, на которых размещается информация, в несколько раз куда более вредная. Также непонятно, считает эксперт, по каким принципам будет частично или полностью блокироваться тот или иной сайт. В частности, может быть заблокирован мобильный интернет-канал в то же время, останется разблокированным широкополосный Интернет. <Очевидно, что законопроект разработан по принципу <тяп-ляп>.

Операторы сотовой связи, объясняя причины блокировок в ходе военных действий, указывали на действующее законодательство и обязательство сотрудничать со Службой национальной безопасности. Между тем, наш интерес был не просто интересом, он исходил из требований общественности, чтобы в случае повторения тех событий принимать умные решения>, - сказал эксперт.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян указал на то, что в условиях военного положения не совсем понятно, кто в реальности является инициатором распространения дезинформации. С содержательной точки зрения, продолжил Мартиросян, предлагаемые поправки не являются сферой полномочий Министерства юстиции. Их бенефициарами могли выступать Министерство обороны, СНБ, но никак не Минюст. Предлагается, к примеру, прибегать к шагам, направленным вплоть до полного отключения Интернета. <Ранее никто в стране даже не пытался этого сделать, и мы не знаем, к каким последствиям это может привести. Представьте себе чиновника, рука которого находится на <рубильнике>, и в один прекрасный день он решит, кого надо отключать, а кого нет>, - отметил Мартиросян, не исключив при этом создание для этих целей специальной комиссии, наделенной чрезвычайными полномочиями.

При этом, продолжил эксперт, никто не знает, что может произойти в случае отключений с банковской системой, так как сотовая связь может полностью исчезнуть, особенно в условиях отсутствия закона о защите системы критической инфраструктуры. Также могут быть полностью заблокированы средства массовой информации. <По сути, власти хотят создать механизмы влияния, но в этом случае необходимо создать содержательную основу, когда и почему надо это сделать. Ныне действующая Концепция информационной безопасности была принята еще в 2009 году, но тогда основным источником получения дополнительной информации выступал лишь сайт <Одноклассники>, сегодня ситуация совершенно иная, и своим решением власти оставляют вопрос на усмотрение чиновника, действия которого может нести в себе характер произвола>, - подчеркнул Мартиросян.