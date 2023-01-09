Понедельник, 9 Января 2023 15:55

АрмИнфо.На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба под руководством государственного министра Республики Арцах, начальника оперштаба Рубена Варданяна обсужден ряд актуальных вопросов, связанных с обеспечением первичных потребностей населения в условиях продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба госминистра НКР, в этом контексте была подчеркнута важность введения системы талонов, что позволит максимально пропорционально распределить имеющиеся продовольственные товары.

Отмечено, что механизмы внедрения системы уже разработаны. Первоначально его планируется применить к нескольким видам продукции первостепенной важности. В настоящее время ведутся технические и организационные работы с целью перехода на талонную систему в ближайшие дни.

Государственный министр поручил обобщить вопросы, поднятые населением в ходе встреч, выделить проблемы и обсудить возможности их решения. "Эти встречи показали, что трудности блокады не сломили дух народа. Были подняты три группы вопросов: локальные проблемы, связанные с конкретным населенным пунктом, общие проблемы, которые потребуют системного решения, и претензии. Есть и неотложные проблемы, решение которых должно быть в приоритете", - сказал он. Госминистру также представили состояние дорог, ход организации работ по уборке снега. Было доложено, что в результате блокирования азербайджанскими "экоактивистами" трассы Степанакерт-Горис, провести полную очистку трассы не представляется возможным, и большой участок остается неубранным, что наносит ущерб качеству дороги.

В ходе встречи также обсуждались возможности перевозки тяжелобольных при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК), а также воссоединения разлученных семей с несовершеннолетними детьми. Была отмечена важность работы в этих направлениях с МККК.

Также было доложено о текущей ситуации на рынках продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива. Были представлены шаги, предпринятые для обеспечения бесперебойной работы энерго-, водоснабжения и инфраструктуры.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию