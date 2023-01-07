Суббота, 7 Января 2023 00:37

АрмИнфо. Официальный Ереван приветствует отмену Турцией запрета на авиаперевозки грузов для Армении.

Как заявил СМИ пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, “действительно, сегодня турецкая сторона проинформировала нас о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов. Напоминаем, что осуществление прямых авиаперевозок грузов Армения-Турция — одна из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года. Ожидаем, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет воплощено в жизнь как можно скорее”.

«Естественно, мы положительно оцениваем этот шаг Турции. Армения, как и прежде, конструктивно продолжит переговоры и по полному урегулированию отношений Армения-Турция с целью установления дипломатических отношений и открытия армяно-турецкой границы».