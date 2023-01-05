Четверг, 5 Января 2023 15:06

АрмИнфо.Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Арцаха - Джалала Арутюняна и Микаэла Арзуманяна.

В интервью Общественному телевидению Армении Кярамян напомнил, что после 44-дневной войны против двух генералов были возбуждены уголовные дела. Арутюняну инкриминируют халатность, приведшую к тяжелым последствиям, в частности, большим потерям в живой силе и бронетехнике, в результате чего резервные силы потеряли боеспособность, а огневые позиции перешли под контроль противника. Схожее обвинение предъявлено Арзуманяну. По версии следствия, его действия повлекли за собой тяжелые последствия: ВС противника полностью взяли под свой контроль город Шуши и подступы к нему, а армянские подразделения понесли большие потери. Он сообщил, что Микаэл Арзуманян сейчас находится под арестом, а с Джалала Арутюняна взята подписка о невыезде.

Вместе с тем, говоря об уголовном деле, связанному с боевыми действиями на армяно- азербайджанской границе в сентябре 2022 года, то по нему нынче проходят 11 армянских военных. Большинство этих военных арестованы, расследование по 4 эпизодам завершено и материалы переданы в суд. По словам главы Следкома, речь идет об офицерах среднего звена и рядовых. Подробности дела Кярамян не раскрыл, сославшись на его незавершенность