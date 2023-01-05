Четверг, 5 Января 2023 12:50

АрмИнфо. Министр внутренних дел и его заместители будут назначены уже на следующей неделе, сообщил премьер Никол Пашинян 5 января на заседании правительства.

Как заявил министр юстиции Григор Минасян, представляя проект решения, в подчинении министерству будут находиться Полиция РА, Служба миграции и гражданства, а также образовательный центр при Полиции.

Пашинян напомнил, что формирование структуры министерства и передача ему полномочий будет проводиться поэтапно, а МЧС продолжит

функционировать еще около 4 месяцев.

Помимо этого, как указал премьер, если ранее выработку политики в сфере осуществлялось минюстом, то в будущем это будет вверено МВД. Данная функция будет в подчинении двух замов, которые будут иметь гражданский статус. На должность еще двух заместителей будут назначены начальники полиции и спасательной службы.

Будет сформирована Служба миграции и гражданства, за счет объединения миграционной службы с паспортно-визовой службой (будет иметь гражданский статус).

Премьер отметил также, что в скором времени стартует процесс аттестации полицейских и спасателей. Успешно прошедшие аттестацию получат прибавки к зарплате.

Напомним, что право назначения на должность и освобождения от должности руководителей этих ведомств, за исключением главы Войск Полиции, будет отведено право премьер-министру РА, по предложению министра. Главу Полиции и его заместителей, а также начальника внутренних войск будет назначать и освобождать от должности президент РА, по предложению премьер-министра, который, в свою очередь, будет руководствоваться предложением министра. В конце декабря в Минюсте Никол Пашинян заявил о планах назначить замминистра ведомства Арпине Саркисян (была назначена замминистра юстиции 21 января 2022 года) заместителем министра новосозданного министерства внутренних дел РА.