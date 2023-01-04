Среда, 4 Января 2023 20:46

АрмИнфо. Бывший официальный представитель МИД Азербайджана, а ныне посол этой страны во Франции Лейла Абдулаева, возмущенная статьей во французском журнале Charlie Hebdo в поддержку 120 тыс жителей Республики Арцах, оказавшихся с 12 декабря в блокаде со стороны азербайджанских фейковых экоактивистов и перед лицом гуманитарной катастрофы, назвала вполне оправданной подобную политику своей страны.

В своем Twitter-е Абдулаева в сердцах написала: «Вы забыли угрозу, исходящую от Армении на протяжении 30 лет военной оккупации 20% территории Азербайджана. А теперь о какой угрозе вы говорите, поскольку Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях».

Абдулаева ничего не написала о так называемых экологических активистах, на что постоянно ссылается официальный Баку и как женщина эмоциональная выплеснула многолетнюю обиду своей страны на то, что 30 лет назад она не сумела организовать этническую чистку армян Нагорного Карабаха, а теперь непременно сделает это с помощью Турции в условиях сильно ослабевших позиций России под ширмой обеспечения мира.

Напомним, что популярный французский журнал Charlie Hebdo призвал своих читателей, в тени войны, обрушившейся на Киев, не оставаться непричастными и поднять свой голос в поддержку Армении и Нагорного Карабаха, против совершаемого преступления со стороны Азербайджана. По мнению автора статьи, более века назад переживший Геноцид армянский народ препятствует общему замыслу Баку и Анкары, который состоит в том, чтобы под прикрытием (реального) родства азербайджанского и турецкого народов установить географическую и политическую связь между Каспийским морем и Турцией, вплоть до Черного и Средиземного морей.