АрмИнфо. Бывший официальный представитель МИД Азербайджана, а ныне посол этой страны во Франции Лейла Абдулаева, возмущенная статьей во французском журнале Charlie Hebdo в поддержку 120 тыс жителей Республики Арцах, оказавшихся с 12 декабря в блокаде со стороны азербайджанских фейковых экоактивистов и перед лицом гуманитарной катастрофы, назвала вполне оправданной подобную политику своей страны.
В своем Twitter-е Абдулаева в сердцах написала: «Вы забыли угрозу, исходящую от Армении на протяжении 30 лет военной оккупации 20% территории Азербайджана. А теперь о какой угрозе вы говорите, поскольку Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях».
Абдулаева ничего не написала о так называемых экологических активистах, на что постоянно ссылается официальный Баку и как женщина эмоциональная выплеснула многолетнюю обиду своей страны на то, что 30 лет назад она не сумела организовать этническую чистку армян Нагорного Карабаха, а теперь непременно сделает это с помощью Турции в условиях сильно ослабевших позиций России под ширмой обеспечения мира.
Напомним, что популярный французский журнал Charlie Hebdo призвал своих читателей, в тени войны, обрушившейся на Киев, не оставаться непричастными и поднять свой голос в поддержку Армении и Нагорного Карабаха, против совершаемого преступления со стороны Азербайджана. По мнению автора статьи, более века назад переживший Геноцид армянский народ препятствует общему замыслу Баку и Анкары, который состоит в том, чтобы под прикрытием (реального) родства азербайджанского и турецкого народов установить географическую и политическую связь между Каспийским морем и Турцией, вплоть до Черного и Средиземного морей.
Как говорится в статье, для осуществления этой мечты пантюркизма, а также для извлечения как можно большей выгоды от запасов природного газа и нефти, Азербайджану необходимо «сломать замок» - ликвидировать армянское присутствие, особенно в Нагорном Карабахе. Аннексировав его раз и навсегда, Азербайджан затем "протолкнется" в армянскую провинцию Сюник, чтобы соединиться с Нахичеваном - другой территорией, принадлежащей Азербайджану и подобным трюком откроет прямую дорогу в Измир и Стамбул. И все это – за счет трупов армян, за счет этнических чисток.