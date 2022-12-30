Пятница, 30 Декабря 2022 12:57

АрмИнфо."Сегодня мы можем сказать, что мы - правительство реформ", - завил премьер-министр Никол Пашинян на приеме, организованном для представителей системы государственного управления по случаю новогодних и рождественских праздников.

По словам премьера, система государственного управления работает все более и более консолидировано. В связи с этим, глава кабмина уверен, что в 2022 году значительно повысилось качество государственного управления.

"В целом, если подводить итоги года с точки зрения государственного управления, мы должны также отметить, что 2022 год был для нас, пожалуй, самым эффективным годом с точки зрения реформ, потому что в этом году мы осуществили огромные реформы", - отметил он.

В частности, премьер отметил широкомасштабные реформы в судебной системе. "Мы проявили волю, уже в который раз повышаем зарплату в судебной системе, но дело не в деньгах, а в нашей приверженности и желании иметь независимую судебную систему", - сказал он.

Были проведены реформы также в вооруженных силах страны, в Полиции, которая в скором времени будет реформирована в министерство внутренних дел, в Службе нацбезопасности, от которой отделили Службу госохраны.

"В прошлом году был создан Антикоррупционный комитет. Антикоррупционная, судебно-следственная система в целом была полностью преобразована. Впервые в нашей истории мы создали орган, обладающий оперативными возможностями в дополнение к полиции и Службе национальной безопасности. Ничего подобного раньше не было. Реформы проведены также в следственных органах и в сферах финансового управления, государственного управления и так далее", - сказал Пашинян.

Были проведены реформы в Пенитенциарной службе, прокуратуре. "Впервые за 3000-летнюю историю Армении у нас есть женщина-генеральный прокурор", - подчеркнул глава правительства РА.

Он коснулся также либерализации рынка электроэнергии, запуска первого армянского спутника. "Мы вновь стали свидетелями, авторами и соавторами беспрецедентных исторических событий", - заметил он.

"Как бы мы назвали 2022 год? Да, мы можем называть год по-разному - его можно назвать годом агрессии (против-ред.) Армении, годом новых территориальных потерь, годом дальнейшего усложнения нагорно-карабахской проблемы и т.д. Да, можно и так его назвать, но если мы хотим оценить год объективно, реальная оценка такова, что это был год серьезных, системных, институциональных реформ. По сути, все годы нашего правления были годами системных, институциональных реформ", - заключил премьер-министр.