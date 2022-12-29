Четверг, 29 Декабря 2022 17:23

АрмИнфо.Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье. Об этом 29 декабря на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку словам главы турецкого оборонного ведомства о том, что к 2025 году ВС Азербайджана должны соответствовать уровню военной подготовки турецкой армии.

"Мы уже говорили, что у каждой страны есть свое суверенное право развивать военное и военно-техническое сотрудничество с другими государствами.

И при этом мы регулярно доводим до партнеров в регионе тезис о том, что такое взаимодействие в регионе не должно быть направлено против третьих стран и не должно нарушать сложившийся баланс сил в Закавказье. Это в равной степени касается и этой ситуации", - резюмировала Захарова.

Напомним, что неделей ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставлена цель до 2025 года поднять уровень азербайджанской армии до уровня ВС Турции. По его словам, к этому времени ВС Азербайджана должны соответствовать всем требованиям и стандартам турецкой армии. Акар подчеркнул, что вооружeнные силы Азербайджана и Турции становятся единым организмом и станут выполнять общие задачи, стоящие перед двумя странами