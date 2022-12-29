Четверг, 29 Декабря 2022 17:00

АрмИнфо.Созданный весной этого года в Ереване Фонд помощи беженцам из Украины Dopomoga.am за время своей деятельности успел оказать помощь 1 500 людям - беженцам, выехавшим из Украины из-за войны. Об этом сообщила на полях рождественского музыкального вечера, который состоялся в музее­культурном центре Гранта Матевосяна, президент Организации Елена Шевчук.

Помимо этого, она подчеркнула, что для беженцев было проведено более 400 мероприятий, в том числе различные семинары/учебные курсы, вечера, концерты, а также была предоставлена возможность участия в различных фестивалях.

В ходе концерта Елена Шевчук вручила благодарственные грамоты всем неравнодушным, волонтерам, которые стали частью команды Фонда и помогали в реализации всех мероприятий и решении проблем людей, лишившихся крова. Особую благодарность она выразила Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении в лице сотрудницы Анаит Айрапетян и Посольству Украины в Армении.

<Это невероятно много работы. Огромная группа людей, которые приходят в наш штаб, просто потому что так чувствуют. Есть какая-то невидимая нить, связывающая всех нас - это любовь к Украине. Любите друг друга, любите Украину, и дай Бог, чтобы быстрее наступил мир>, - сказала глава Фонда.

В ходе мероприятия выступили также советник Посольства Украины в Армении Виктор Гончар, исполняющий обязанности представителя Армянского бюро комиссии ООН по делам беженцев Андрей Арюпин и др.

Отметим, что участниками концерта стали музыканты и исполнители из Армении и Украины, в том числе Юрий Иволга, Эва Восканян, Боб Круминьш, инструментальный дуэт Guitar & Violin Covers (Ани и Грануш Арабян).

Напомним, что Фонд помощи Dopomoga.am (<допомога> с укр. <помощь> - ред. ) функционирует в Ереване по адресу ул. Тпагричнери, 5. В октябре с.г. Фонд объявил об открытии шелтера для беженцев из Украины, которые оказались в затруднительном положении.