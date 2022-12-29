Четверг, 29 Декабря 2022 16:33

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой критику в адрес РФ и российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на фоне блокады единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией.

Так, в ходе брифинга 29 декабря отвечая на соответствующий вопрос, Захарова, в частности, сказала: "Что касается, критики в отношении России, российского миротворческого контингента, то в данной ситуации она неприемлема. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки не помогают, ситуации были и похуже. Работаем, чтобы эта ситуация была улучшена".

На просьбу прокомментировать сегодняшнее заявление премьер-министр РА Никола Пашиняна о том, что если РФ по объективным или субъективным причинам не способна обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе, то пусть Москва инициирует в Совбезе ООН обсуждения по наделению РМК мандатом ООН, или же пусть, будут введен дополнительный международным миротворческий контингент, Захарова, в частности, сказала:

"У меня встречный вопрос. Без миротворческого контингента кто-то сможет сказать ответственно, с несением ответственности дальше, было бы лучше? Думаю, что ответ очевиден. Можно сколько угодно говорить о том, что можно повышать эффективность и т.д. Я еще раз повторю, что разрешением этой ситуации сейчас все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи, это просто не понимать реалии на земле".

Касаясь возможности вовлечения в этот процесс сопредседателей Минской группы ОБСЕ и запуска Степанакертского аэропорта, Захарова отметила, что вопрос аэропорта не в их компетенции.

"Что касается МГ ОБСЕ, то я вам напомню, кто заблокировал ее деятельность. Это была не Россия. Мы не блокировали ее работу, и по части деятельности этой структуры, ранее в одном из интервью сказал глава МИД России Сергей Лавров. К этому добавить нечего", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.