Четверг, 29 Декабря 2022 16:32

АрмИнфо.Для предоставления российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе, мандата ООН, а также возможного привлечения международных сил необходимо согласие и Армении, и Азербайджана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь сегодняшних заявлений премьер-министра РА.

"Международные миротворцы могут привлекаться, если на то есть согласие обеих сторон конфликта. И это - не только Армения, но и Азербайджан", - подчеркнул Песков.

Касаясь Петербуржской встречи лидеров Армении и России, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 декабря детально обсудили тему Лачинского коридора, Россия обеспокоена напряженностью в регионе.

Он отметил, что Россия будет продолжать содействовать урегулированию между Арменией и Азербайджаном.

"Российская Федерация продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договоренности, которые были на трехсторонней основе достигнуты", - сказал представитель Кремля, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как в контактах с Ереваном, так и в контактах с Баку.

Отметим, что премьер РА Никол Пашинян 29 декабря на очередном заседании правительства заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен выступить с четким разъяснением ситуации по Лачинскому коридору, выразив недоумение "заметной тенденцией, когда РМК становится молчаливым свидетелем вытеснения армян из Нагорного Карабаха".

"Российская Федерация, взявшая на себя конкретные обязательства перед народом Нагорного Карабаха, должна объяснить, какова ее оценка обстановки, каковы план и дорожная карта восстановления движения по Лачинскому коридору. Эти вопросы, ответы на которые общества в Армении и Нагорном Карабахе ждут от России, которая, напомню, также является постоянным членом Совета безопасности ООН. Если РФ по объективным или субъективным причинам не может обеспечивать безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение с целью получения миротворческим контингентом мандата ООН или отправки в Нагорный Карабах дополнительного многонационального миротворческого контингента. Я должен искренне сказать, что РА является убежденной сторонницей присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, однако для нас неприемлема все более заметная тенденция, когда российский миротворческий контингент становится молчаливым свидетелем вытеснения армян из Нагорного Карабаха", - заявил он.