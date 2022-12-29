Четверг, 29 Декабря 2022 16:28

АрмИнфо.Текущие события вокруг Лачинской дороги являются проверкой для Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на встрече с представителями СМИ, посвященной итогам года.

<Тесное сотрудничество с братским Азербайджаном продолжается на самом высоком уровне. Анкара тесно координирует свои шаги с Баку и в вопросе нормализации связей с Арменией. Безусловно, последние события на Лачинской дороге станут тестом на искренность для Армении. Попытки разграбления недр братского Азербайджана недопустимы>, - сказал министр.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт- Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения.

А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники. Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.