Четверг, 29 Декабря 2022 13:00

АрмИнфо. Правительство Армении 29 декабря одобрило проект закона <О ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и принятии Декларации о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, в соответствии с частью 3 статьи 12>

Министр юстиции Григор Минасян, представляя документ, напомнил, что Римский статут был принят 1998 году, Соглашение вступило в силу 1 июля 2002 года. Армения подписала этот документ в октябре 1999 года, но не ратифицировала его, так как в августе 2004 года Конституционный суд объявил его противоречащим Конституции РА от 1995 года. Однако сегодня возникла необходимость вновь обратиться КС в виду того, что Основной закон страны был пересмотрен дважды - в 2005-м и в 2015 гг.

Международный уголовный суд обладает международной правосубъектностью. Он также обладает такой правоспособностью, какая может оказаться необходимой для осуществления его функций и достижения его целей. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в Статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства. Юрисдикция Суда, как пояснил министр, ограничивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества. В соответствии с Статутом Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих преступлений: преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления, преступление агрессии.

Как говорится в пояснении к документу, необходимость и срочность ратификации устава и признания юрисдикции определяется следующими обстоятельствами. Начиная с мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана, осуществляя военную агрессию против Республики Армения, вторглись на суверенную территорию Республики Армения и продолжают оставаться в различных частях суверенной территории Республики Армения. Затем, 13-14 сентября 2022 года, вооруженные силы Азербайджана осуществили новую крупномасштабную военную агрессию против различных частей суверенной территории Республики Армения, в результате которой погибли сотни вооруженных сил и гражданского населения, были совершены наиболее тяжкие военные преступления. <Более того, судя по поведению Азербайджана и воинственной риторике, риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким. В этих условиях скорейшая ратификация Статута МУС Республикой Армения очень важна, так как после ратификации Статута Республикой Армения преступления, совершенные Вооруженными Силами Азербайджана на территории Республики Армения, включая военные преступления, будут подпадать под юрисдикцию МУС, что, безусловно, будет сдерживающим фактором и сдерживающим фактором для Азербайджана>, - говорится в документе.

По словам Минасяна, для того, чтобы РА могла распространить действие МУС на военные преступления в период агрессии в отношении суверенной территории Армении с 12 мая 2021 года, необходимо сделать оговорку о том, что по отношению к территории и населению РА Римский статут вступает в силу с 00 часов 12 мая 2021 года.