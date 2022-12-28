Среда, 28 Декабря 2022 17:50

АрмИнфо. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выступил с заявлением в связи с закрытием Лачинского коридора.

<Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем больше дети будут страдать от нехватки основных продуктов питания и основных услуг, необходимых им для выживания, здорового роста и благополучия. Многие дети также были лишены родительской опеки, поскольку были разлучены со своими родителями или законными опекунами>, - говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ заверяет, что продолжает вести диалог и сотрудничать со всеми участниками, чтобы получить доступ к поддержке детей, живущих в этом регионе.