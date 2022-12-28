Среда, 28 Декабря 2022 14:30

АрмИнфо.Министерство обороны РА планирует провести сборы резервистов с 1 марта по 12 мая 2023 года. Представленный ведомством проект опубликован на едином сайте правовых актов e-draf.am.

К сборам будут привлечены 3281 гражданина, 2897 из которых - рядового и младшего унтер-офицерского, 152 - старшего унтер-офицерского и 232 - офицерского составов. В основном, речь идет о привлечении специалистов ракетно-артиллерийских специальностей. В целях обеспечения сборов с 1 марта по 12 мая 2023 года включительно планируется привлечь от органов с военно-транспортными обязанностями до 306 единиц автотранспорта, задействуя каждый автотранспорт на срок не более 7 суток.

<Расходы на проведение сборов будут осуществлены за счет средств, выделенных на эти цели в государственном бюджете РА на 2023 год>, - говорится в проекте решения.

В Минобороны обосновывают, что принятие проекта решения связано с проведением учений по повышению воинского мастерства рядовых, унтер­офицеров и офицеров первой группы резервистов. После проведения обучения возникнет необходимость в заступлении резервистов на боевое дежурство.