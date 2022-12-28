Среда, 28 Декабря 2022 12:51

АрмИнфо.Депутат Госдумы России Константин Затулин надеется, что замерзающие в Лачинском коридоре азербайджанские экологи сменят шубы на форму, мирно вернувшись в свои казармы.

Так, своё поздравление с Новым годом, которое приводим с некоторыми сокращениями, российский депутат начал, прежде всего, с извинений.

"Начну с извинений. Год назад, поздравляя Вас с Годом Тигра, я сказал, что войны не будет, но будет такой мир, что мало не покажется. Кошка оказалась коварней, чем ожидалось. Я не ошибся насчет мира, но ошибся насчет войны.

Теперь вся надежда на Кролика, пусть черного. Черные в последнее время имеют все больше значения. «…»

Мы в Государственной Думе тоже не сидим сложа руки. В ногу со страной прикончив пандемию, с орлом Хинштейном добиваем ЛГБТ, записываем свои шаляпинские голоса в биометрический паспорт и ищем сельдь под шубой в законе о рыболовстве. Лично я считаю, что это гуманнее, чем рекламировать "Сармат"в передачах Владимира Соловьева.

Поздравляю Вас с нами, а нас с Вами в Новом году. Вместе мы не пропадем. Думайте о хорошем, - глядишь, снова выйдем к Херсону и встретимся в Одессе. Ксюша Собчак заработает копейку честным трудом, перестав донимать угрозами наш ВПК. Замерзающие в Лачинском коридоре азербайджанские экологи сменят шубы на форму, мирно вернувшись в свои казармы. Налегайте на морковь и капусту в Новом 2023-м году!

Всегда Ваш, Константин Затулин, отмечающий 100-летие СССР в почти полном одиночестве", - говорится в поздравительном послании Затулина.