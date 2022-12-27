Вторник, 27 Декабря 2022 10:59

АрмИнфо. Спецслужбы Азербайджана используют страницы Facebook граждан Арцаха для распространения ложных сведений о якобы эвакуации жителей республики с целью посеять панику среди населения. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности республики.

<Мы призываем не поддаваться на фейковые новости и сохранять спокойствие. Служба национальной безопасности Арцаха полностью контролирует ситуацию на территории республики. В случае получения информации сомнительного содержания обращайтесь на официальный сайт СНБ или звоните по телефонам горячей линии: 047-94-41- 26 и 41-26>, - говорится в сообщении.