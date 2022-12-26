Понедельник, 26 Декабря 2022 17:05

АрмИнфо.На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба под руководством государственного министра Республики Арцах, начальника Оперативного штаба Рубена Варданяна обсуждены вопросы, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения в условиях продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба правительства НКР, Рубен Варданян отметил, что дорога остается закрытой, и проблемы уже начали возникать и в экономической сфере. Ряд учреждений-предприятий вынужден прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность как в финансовом, так и в социально-экономическом плане. Госминистр поручил проанализировать ситуацию и представить предложения по возможному смягчению ее последствий.

Доложено о текущей ситуации на рынках продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива, представлены проблемы. Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением населения предметами первой необходимости в различных сценариях, а также возможности реализации соответствующих регламентов.

Также была представлена ситуация в сферах энергоснабжения, водоснабжения и инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной работы этих систем важно продолжать поддерживать экономичный режим.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.