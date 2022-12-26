Понедельник, 26 Декабря 2022 17:01

АрмИнфо.Армения на три позиции улучшила свои показатели в рейтинге Глобального индексе миролюбия (Global Peace Index) 2022 года.

Согласно рейтингу, Армения расположилась на 83 строчке, расположившись межу Ямайкой и Мадагаскаром. Она в числе государств со средним уровне миролюбия и на интерактивной карте отмечена желтым цветом.

Соседняя Грузия также находится в числе стран со средним уровнем миролюбия. Она расположилась на 95 строчке, на 9 пунктов ухудшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Остальные три соседа Армении в числе стран с низким уровнем миролюбия.

Так, Азербайджан опустился на 8 строчек, заняв 128 строчку в числе стран с низким уровнем миролюбия. Турция 145 сточка. Как бы это не феноменально звучало, но несмотря на достаточно агрессивную турецкую политику на международной арене, в рейтинге она на 5 пунктов улучшила свои позиции. Иран на 142 строчке - зафиксировано улучшение позиций на два пункта.

Союзник Армении - Россия чуть ли не замыкает рейтинг, она в числе стран с очень низким уровнем миролюбия. Россия расположилась на 160 строчке, упав на 5 позиций. Самые немиролюбивые согласно рейтингу Афганистан (163), Йемен (162) и Сирия (161).

В топ5 миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Ирландия, Дания и Австрия.

Это 16-е издание Глобального индекса миролюбия (GPI), в котором 163 независимых государства и территории оцениваются в соответствии с их уровнем миролюбия. Разработанный Институтом экономики и мира (IEP), GPI является ведущим в мире показателем глобального мира. В этом отчете представлен наиболее полный на сегодняшний день анализ тенденций в области мира, его экономической ценности и способов развития мирных обществ, основанный на данных.

GPI охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира, с использованием 23 качественных и количественных показателей из авторитетных источников и измеряет состояние мира по трем направлениям: уровень общественной безопасности; степень продолжающегося внутреннего и международного конфликта; и степень милитаризации. Помимо обсуждения выводов GPI 2022 года, отчет включает анализ военного конфликта в Украине. Он охватывает вероятное увеличение военных расходов, новые и появляющиеся виды использования технологий в войне, их влияние на цены на продукты питания и глобальные маршруты доставки. Отчет также содержит более глубокий анализ насильственных демонстраций по всему миру.

Результаты этого года показали, что средний уровень глобального миролюбия ухудшился на 0,3 процента. Несмотря на незначительное, это одиннадцатое ухудшение состояния миролюбия за последние четырнадцать лет: 90 стран улучшаются, 71 ухудшается, а две остаются стабильными в плане миролюбия, что свидетельствует о том, что страны, как правило, ухудшаются гораздо быстрее, чем улучшаются.

Неудивительно, что двумя из пяти стран с наибольшим ухудшением миролюбия стали Россия и Украина, к ним присоединились Гвинея, Буркина-Фасо и Гаити. Все эти ухудшения были вызваны продолжающимся конфликтом. Европа - самый мирный регион в мире, где расположены семь из десяти самых миролюбивых стран. Пять из девяти регионов мира стали больше мирным за последний год. Наибольшие улучшения произошли в регионе Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). Результат Южной Азии был обусловлен существенным улучшением в области текущих конфликтов, поскольку во многих странах произошло снижение числа смертей в результате внутренних конфликтов.