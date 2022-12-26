Понедельник, 26 Декабря 2022 16:58

АрмИнфо. Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными парламентскими усилиями с Азербайджаном и Арменией, что является необходимым условием развития нашего региона.

Об это председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил в ходе ежегодного собрания глав дипломатических миссий Грузии за рубежом с приветственной речью. В своей речи он говорил о вызовах в мире и регионе, ситуации в сфере безопасности и внешнеполитических приоритетах Грузии. По его словам, 2022 год был сложным на международном уровне, и именно в этой сложной ситуации Грузии пришлось заботиться о защите территориальной целостности, расширении партнерских отношений и содействии миру, безопасности и благополучия в регионе. "Грузия оказала существенную политическую, дипломатическую и гуманитарную помощь Украине и украинскому народу. Несмотря на часто незаслуженную критику, Грузия и в будущем будет стоять на светлой стороне свободы и продолжит протягивать руку помощи украинцам, спасающимся от войны и разрушений в это трудное время. Наряду с широкомасштабной войной в Украине, непосредственно в нашем регионе также нет мира. Мы хотели бы способствовать миру и стабильности совместными парламентскими усилиями с Азербайджаном и Арменией, что является необходимым условием развития нашего региона", - сказал Шалва Папуашвили, сообщают грузинские СМИ. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего выступления напомнил, что обязанностью любой власти является защита интересов в первую очередь собственной страны. "Нам было неприятно слышать те заявления, которые мы слышим со стороны представителей властей Украины. Однако я хотел бы отметить здесь же, что, поскольку страна и их правительство находятся в состоянии войны, мы не хотим делать лишних заявлений на эту тему. Наша главная задача - защита собственных национальных интересов. Я неоднократно говорил, и мы подтвердили это своей политикой и действиями, что, естественно, мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего мы любим свою страну", - сказал грузинский премьер, указав большую роль в этом деле послов.

"Чтобы мы могли правильно донести наш посыл в столицы, правильно представлять интересы нашей страны и эффективно справляться с дезинформационной кампанией, которая проистекает не только из нашей страны, но и из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это оркестрированная атака на интересы нашей страны. Поэтому этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные ответные действия", - сказал премьер Грузии.