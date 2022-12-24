Суббота, 24 Декабря 2022 20:13

АрмИнфо.Только лишь международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам и требовать открытие воздушного гуманитарного коридора для поставки продовольствия и медикаментов. Об этом в интервью французскому изданию Marianne заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян.

В этом ключе он подчеркнул, что аэропорт Степанакерта сейчас не функционирует из-за азербайджанской угрозы но полностью готов к эксплуатации. <И мы надеемся, что РФ, США и Франция придут к согласию и окажут давление на коррумпированный режим Азербайджана>, - сказал госминистр.

Невзирая на все провокации Азербайджана, которые проводились после 44-дневной Арцахской войны и по сей день с целью чистки армян в Нагорном Карабахе, что проявлялось в виде постоянных военных провокаций, отключения газоснабжения, закрытия единственной дороги, связывающей с внешним миром, 30 октября карабахские армяне вышли на митинг в Степанакерте, заявив о своей решимости остаться на земле своих предков, что вызвало потрясение и шок в Баку.

Говоря о ложных экологических требованиях Азербайджана, Рубен Варданян отметил, что если Баку действительно волнуют экологические проблемы, то Арцах готов принять миссию ООН, в состав которой войдут международные эксперты в сфере окружающей среды, которые проведут необходимые проверки.

Он подчеркнул, что народ Арцаха силен и сплочен, однако должен чувствовать, что не одинок в этой борьбе.

Изданию La Vie Рубен Варданян отметил, что сегодня реакция международного сообщества является ярким примером применения двойных стандартов.

<Мы подвергаемся нападению со стороны авторитарной страны, недемократичной, где не уважают права людей, где голос СМИ заглушен, страны, которая на мировом уровне замешана в коррупцию и отмывание денег. Но этот режим не подвергается никаким санкциям, а международная пресса и сообщество в большинстве своем молчат. Это безразличие нас ужасает>, - сказал он.

На вопрос возможен ли в действительности мир с Азербайджаном, госминистр отметил, что между двумя народами было много насилия и смертей, а в азербайджанских школах на протяжении многих лет прививают ненависть к армянскому народу. В этом ключе он подчеркнул, что поиск дороги к миру - длительный процесс, Варданян заметил, что Франция после Геноцида армян 1915 года приняла армянский народ, проявив братское отношение . <Не позволяйте, чтобы трагедия повторилась во второй раз. Не ограничивайтесь тем, что протягиваете руку помощи, остановите то, что может произойти. Всегда лучше избежать катастрофу, нежели управлять ею>, - подчеркнул он