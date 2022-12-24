Суббота, 24 Декабря 2022 20:12

АрмИнфо. В преддверии Рождества 200 представителей интеллигенции и деятелей искусства Франции объединились, опубликовав в издании Le Figaro статью в знак поддержки и солидарности с армянами Арцаха.

В частности, под статьей подписались Жан Рено, Пьер Ришар, Клод Лелуш, Мишель Онфре, Тьерри Годар, Николя Азнавур, Матиас Мальзье, Жильбер Синуэ, Николя Бери, Доминик Бертейль и многие другие.

<В этот вечер, когда многие из нас воссоединятся со своими семьями и близкими для празднования Рождества, и невзирая на религиозную принадлежность, когда многие из нас, возможно, подумают на один миг о всех тех в мире, кто одинок или страдает , вспомните об армянах Арцаха ( Нагорного Карабаха), которых на протяжении двух недель Азербайджан отрезал от внешнего мира.

В тот момент, когда наши дети откроют свои подарки, родители 30 тыс. детей Нагорного Карабаха будут мечтать только об одном - чтобы в этих высоких горах, где более 2 тыс. лет назад родились их предки, жили их дети и имели будущее>, - говорится в статье.

Авторы отмечают, что после войны 2020 года (44-дневная война в Арцахе, развязанная азербайджано-турецким тандемом - Ред.), которая поломала столько жизней, после фосфорных бомб, пыток, диктатура Азербайджана на этот раз прибегла к очередной низости, закрыв Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Арцах с внешним миром. Семьи разлучены, изо дня в день ощущается нехватка товаров первой необходимости, невозможно оказание необходимой медицинской помощи, в результате чего уже скончался один человек, жизнь многих больных, в том числе детей, под угрозой.

<Мы восхищены достоинством и мужеством этих людей, которые организовались и сопротивляются, вместо того, чтобы поддаться панике. Они сопротивляются, и будут сопротивляться до конца. Но они полагаются на нас, и мы не можем быть глухи к их призыву. Именно в день Рождества, тиран нефти и экономического роста решил погрузить все население Арцаха во тьму и холод.

Какое будущее мы оставим нашим детям, если будем оправдывать диктаторство и варварство в отношении одной из наших древнейших цивилизаций, одного из наших братских народов, народа, являющегося мостом с незапамятных времен для диалога между различными культурами.

Что подумают наши дети, на каких ценностях произойдет их становление, если мы вновь позволим произойти немыслимому? Равнодушие и платонические протесты позволяют сегодняшним агрессорам бесстыдно считать себя потомками и палачами 1915 года (год Геноцида армян в Османской империи - Ред.) и действовать также, чтобы уничтожить один народ, который они ненавидят, потому что он похож на нас. Неужели наше желание, чтобы никогда не повторились ненавистные ужасы ХХ века в наше время, являются всего лишь желанием?

Неужели в этом мире снова побеждает зло, только потому что имеет блага, которые может продать и поставить своим соседям?>, - отмечено в источнике.

Представители творческой интеллигенции Франции заверяют, что армянский дух живет в их шедеврах романского искусства, в их культуре, простирающейся до границ Востока, в мыслях их философов эпохи Просвещения, романтической поэзии, в их борьбе за справедливость, в аккордах их мелодий и букетах тюльпанов, которые возможно этим вечером будут кому-то подарены.

<Помните, в конце концов, то, что мы знаем, что такое Рождество Христово это также благодаря армянам, которые в V веке отправили к нам паломников с хлебом с пряностями, который, скорее всего, будет на нашем праздничном столе, и имена волхвов, которые пришли поклониться малышу Христу.

Давайте помнить и главное объединиться. Нашей общей совестью, нашими едиными голосами, всеми возможными способами, которые доступны каждому из нас, давайте бороться с трагедией, которая уже началась. Мы можем спасти 120 тыс. армян Нагорного Карабаха>, - говорится в статье.