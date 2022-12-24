Суббота, 24 Декабря 2022 12:21

АрмИнфо.Обсуждение мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на просьбу издания прокомментировать, как в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном предлагается решить вопрос о статусе Карабаха.

Галузин заметил, что Москва лишь оказывает содействие сторонам, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года.

<Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер. Комментировать их содержание, в том числе по нагорно-карабахскому вопросу, мы не в праве. Это только навредит делу>, - подчеркнул он