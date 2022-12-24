Суббота, 24 Декабря 2022 02:13

АрмИнфо. Госсекретарь Республики Арцах, всемирно известный бизнесмен и социальный предприниматель Рубен Варданян заявил, что не очень понимает причин, почему он должен покинуть регион.

В интервью программе «ЧЭЗ» телеканала РБК Варданян прокомментировал сегодняшнее заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Бахрамова, что бизнесмен должен покинуть регион, поскольку его деятельность «носит преступно-авантюристический характер».



«Я 20 лет приезжаю в Арцах. Делал много проектов, организовал восстановление мечети в Шуше. Я имею арцахские корни, моя бабушка отсюда. У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — сказал Варданян.



Также он оценил отказ Еревана от трехсторонней встречи по Карабаху в Москве. На вопрос ведущей Варданян ответил, что это было «решение министра иностранных дел Армении и, наверное, премьер-министра Армении». «Это их решение. Я думаю, было бы лучше, если бы они свою позицию, в том числе по ситуации Карабаха, донесли бы до Сергея Викторовича Лаврова, который, мне кажется, был не до конца проинформирован о том, что тут происходит и кто отказался от каких-то решений».



По словам Варданяна, нагорно-карабахская сторона согласилась на то решение по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре, которое было предложено российскими миротворцами. «Но азербайджанская сторона от этого категорически отказалась. Другое дело, что до этого были перекрытия дорог с азербайджанской стороны, перекрытие доступа экспертов», — сказал он.



Также Варданян оценил ситуацию в Нагорном Карабахе как «полноценный гуманитарный кризис», поскольку заблокировавшие связывающий регион с Арменией коридор «экологические активисты» пропускают только машины Красного Креста и российских миротворцев. «Машины с армянскими номерами проезжают только в сопровождении Красного Креста. Тем самым нарушается девятый пункт соглашения о том, что дорога должна быть свободна», — сказал он.



РБК напомнила, что трассу через Лачинский коридор в декабре перекрыли неизвестные лица из Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они потребовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. Минобороны России позднее сообщило о переговорах с Баку о возобновлении автомобильного движения по коридору.



Недовольство деятельностью российских миротворцев, которые, по их мнению, не смогли обеспечить беспрепятственное движение по трассе, выразили власти Армении. Они отказались от отправки делегации в Москву. В результате Сергей Лавров сегодня встретился лишь с главой МИД Азербайджана Джейхуном Бахрамовым.