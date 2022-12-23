Пятница, 23 Декабря 2022 18:47

АрмИнфо.В Армении увеличивается число респондентов, которые положительно оценивают Западные санкции в отношении России.

Так, на просьбу выразить отношение к санкциям, которые коллективный Запад вводит в отношении России, 37.7 % назвали их положительными,

53.8% - отрицательными, еще 8.5% затруднились сказать.

Примечательно, что в апреле текущего года за санкции в Армении выступали лишь 19.4% респондентов, против - 72.8%, еще 7.2% - затруднились ответить.

На уточнение, сказываются ли Западные санкции в отношении России на Армению ,78.2% респондентов выразили убеждение, что да. 17.5% считают, что не влияют, 4.3% - затруднились ответить.

В апреле текущего года картина была практически аналогичная. 77.6% выразили убеждение, что санкции в отношении России влияют на Армению.

17.8% - придерживались обратного мнения, 4.7% - затруднились ответить.

При этом 48.4% опрошенных считают, что в российско-украинском противостоянии очевидных победителей не будет. 25.9% полагают, что Украина потерпит поражение, 9.5% - Россия проиграет, 16.2% - затруднились ответить.

В апреле текущего года лишь 27.5% респондентов высказывались за то, что очевидных победителей не будет. 53.5% были убеждены в победе

России, 2.4% - Украины, 16.3% - затруднились сказать.

Вместе с тем, 63% опрошенных согласны с утверждением, что это противостояние между США и Россией, а не РФ и Украиной. 24.6% - не согласны с подобной формулировкой, 12.4% - затруднились ответить.

В апреле так считали 68.4% опрошенных, 16.6% - не разделяли эту точку зрения, 15.1% - затруднялись ответить.

Сократилось и число респондентов, которые положительно оценивают переезд граждан из России в Армению. Так, положительно к этому относятся 75.6% респондентов, в апреле текущего года таковых было

86.6%. Негативно оценили 22.2% (в апреле 11.8%), еще 2.1% затруднились ответить (1.6% - в апреле).

На вопрос, считаете ли вы, что переселение населения и перемещение бизнеса положительно скажется на экономике Армении, 79.9% опрошенных выразили убеждение, что да. 16.1% - нет, 4% затруднились сказать. В апреле так считали 85.2%, не были согласны с этим 10.4%, еще 4.4% затруднились сказать.

При этом 68.2% опрошенных согласны с утверждением, что российско-украинское противостояние приведет к глобальным изменениям миропорядка. В апреле так считали 75.3%. 22.8% (15% - в апреле) не разделяют эту точку зрения, 9.1% (8.7% - в апреле) затруднились ответить. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 5 декабря по 10 декабря текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.